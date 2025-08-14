الرئاسة الفلسطينية ترحب برفض جنوب السودان تهجير فلسطينيي غزة

رحّبت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، بموقف دولة جنوب السودان الرافض لتهجير المواطنين من قطاع غزة، وثمّنت رفضها المشاركة في أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا": "نرحب بموقف جمهورية جنوب السودان الذي جاء في بيان وزارة خارجيتها، ونفت فيه بشكل قاطع المزاعم حول وجود أي مناقشات مع إسرائيل بشأن نقل سكان قطاع غزة إلى أراضيها".

وثمّنت الرئاسة رفض جنوب السودان المشاركة في أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بوحدة الشعب والأرض الفلسطينية.

وأعربت عن "تقدير الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، لهذه المواقف الشجاعة للأصدقاء في جمهورية جنوب السودان الملتزم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت رفض التهجير باعتباره جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي".

وأشادت بموقف جنوب السودان "بعدم مشاركتها ضمنيا في حرب الإبادة والتجويع ومحاولات التهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في تحد واضح للمجتمع الدولي وقراراته".

والأربعاء، نفت وزارة الخارجية في دولة جنوب السودان، مزاعم إجراء حكومة جوبا مناقشات مع إسرائيل "بشأن توطين مواطنين فلسطينيين من غزة" في أراضيها.

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر منصة شركة "فيسبوك" الأمريكية، إنها تنفي "بشكل قاطع التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان تجري مناقشات مع دولة إسرائيل بشأن توطين مواطنين فلسطينيين من غزة في جنوب السودان".

وأضاف البيان أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو سياسة حكومة جمهورية جنوب السودان".

ونقلا عن ستة مصادر وصفتها بالمطلعة، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، مساء الثلاثاء، في تقرير، أن إسرائيل تبحث مع جنوب السودان إمكانية تهجير فلسطينيين من غزة إليها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و906 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتتمسك إسرائيل بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة قسريا، لكنه يواجه رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا واسعا، لانتهاكه القانون الدولي والإنساني.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.