كشفت صحيفة إسرائيلية، الخميس، أن صندوق الاستثمار الأمريكي "أدفنت إنترناشونال" وقّع صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار للاستحواذ على حصة الأغلبية بشركة "سايْبيِنس" Sapiens الإسرائيلية المتخصصة بحلول التكنولوجيا التأمينية.

وأوضحت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية أن الصفقة تشمل أيضا شطب "سايبينس" من بورصة ناسداك الأمريكية وسوق تل أبيب، بينما تحتفظ الشركة الأم "فورمولا سيستمز" بحصة أقلية مؤثرة لم يعلن عن نسبتها بعد.

وتقدر قيمة الصفقة بعلاوة تصل إلى 64 بالمئة مقارنة بسعر إغلاق سهم "سايبينس" نهاية الأسبوع الماضي، أي قبل الكشف عن المفاوضات، وهي القيمة السوقية الأعلى في تاريخ الشركة، وفق "كالكاليست".

وذكرت الصحيفة أن أسهم "سايبينس" قفزت بنسبة 45 بالمئة في بورصة تل أبيب عقب الإعلان، لتبلغ قيمتها نحو 8 مليارات شيكل (نحو 2.35 مليار دولار)، وسط تداولات تجاوزت 430 مليون شيكل، كما ارتفعت أسهم "فورمولا" بأكثر من 10 بالمئة لتصل إلى قيمة سوقية تبلغ 6.6 مليارات شيكل.

ووفق "كالكاليست"، ستنفذ عملية الاستحواذ من خلال اندماج "سايبينس" مع كيان استثماري خاص أنشأه "أدفنت" خصيصا لهذه الغاية، على أن تستكمل الصفقة في الربع الأخير من عام 2025 أو مطلع 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتزامن ذلك مع إعلان نشر "سايبينس" نتائجها للربع الثاني من 2025، والتي أظهرت ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.5 بالمئة لتبلغ 142 مليون دولار، فيما تراجع صافي الربح المعدل بنسبة 8 بالمئة إلى 19.3 مليون دولار، وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 7 بالمئة إلى 23 مليون دولار.

كما تراجع هامش التشغيل إلى 16.3 بالمئة مقارنة بـ18.2 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت "كالكاليست" أن الهوامش التشغيلية لـ"سايبينس" تعد منخفضة مقارنة بمتوسط القطاع البالغ نحو 25 بالمئة، بسبب الانتقال التدريجي من بيع تراخيص البرمجيات إلى تقديم خدمات الحوسبة السحابية، وهو تحوّل بدأ خلال جائحة كورونا وأثّر سلبا على الأرباح قصيرة الأجل.

ونقلت الصحيفة عن كبير محللي الأسهم في بنك "هبوعاليم" شاي زيجلمن، قوله إن الصفقة "منطقية بالنظر إلى إمكانات النمو طويلة الأمد للشركة"، رغم التحديات المرحلية التي تمر بها.

وأوضح أن "التحول نحو الحوسبة السحابية قلل من الربحية، لكن الإدارة فضلت المضي فيه رغم الضغوط".

وأشار زيجلمن إلى أن "سايبينس" تواجه صعوبات في دخول السوق الأمريكية سواء على مستوى التسويق أو مواءمة المنتجات، في حين أن سوقها الرئيسي في أوروبا، والذي يمثل 50 بالمئة من مبيعاتها، يشهد تحولا أبطأ إلى الخدمات السحابية.

وأضاف أن "دخول أدفنت يمنح سايبينس فرصة لتعزيز حضورها في الولايات المتحدة من خلال شبكة علاقات الصندوق الواسعة".

من جهته، قال المدير العام في بنك "أوبنهايمر" سيرغي فاشتشينوك، لـ"كالكاليست"، إن صناديق الاستثمار الخاصة تركز على الشركات المتوسطة التي تتمتع بتدفقات نقدية مستقرة، مشيرا إلى أن "سايبينس" تمثل حاليا نشاطا مستقرا بلا مفاجآت.

وبينت الصحيفة أن اهتمام "أدفنت" مُنصبٌّ على الإمكانات المستقبلية لسايبينس وليس فقط على وضعها الحالي، خاصة أنها تطور حلولا رقمية لشركات التأمين ومديري صناديق التقاعد والاستثمار.

وأشارت إلى احتمال دمج الشركة لاحقا مع إحدى الشركات التابعة لـ"أدفنت"، بالتوازي مع جهود لتعزيز التوسع في السوق الأمريكية.

ويعد هذا الاستحواذ هو الأكبر لـ"أدفنت" في إسرائيل، وواحدا من أكبر خمس صفقات أعلن عنها في البلاد هذا العام، بحسب "كالكاليست"، إلى جانب صفقة استحواذ "غوغل" على شركة "ويز" للأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار.

وأشارت "كالكاليست" إلى أن شائعات صفقة الاستحواذ كانت متداولة منذ سنوات، وعقب نشر التقرير الأولي حول المفاوضات، ارتفع سهم "سايبينس" بنسبة 24 بالمئة، قبل أن يتراجع لاحقا بسبب مخاوف من فشل الصفقة.