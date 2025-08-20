أردوغان وروته يبحثان تطورات عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، تطورات عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، الثلاثاء، أن روته اتصل هاتفيا بأردوغان أثناء عودة الأول من القمة التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين بالبيت الأبيض.

وذكر البيان أن أردوغان وروته بحثا آخر التطورات المتعلقة بسبل إنهاء الحرب وإحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقال إن الجانبين تطرقا إلى الدور المحوري لتركيا في عملية السلام في أوكرانيا وأمن البحر الأسود، وتوافقا حول مساهمة أنقرة بعملية السلام باعتبارها إحدى أهم دول الناتو، وعلى تنسيق وثيق.

وفيما يخص الضمانات الأمنية المزمع تقديمها لأوكرانيا، أشارت رئاسة دائرة الاتصال إلى تبادل أردوغان وروته وجهات النظر حول ضمانات أمنية قابلة للتطبيق ومستدامة.

والاثنين، شهد البيت الأبيض مباحثات جمعت الرئيس ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما ضم الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

وجاءت قمة البيت الأبيض بعد قمة سابقة جمعت ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

وعقب لقائه بالقادة الأوروبيين، قال ترامب إن اجتماعه معهم سار بشكل "جيد للغاية"، وأنه بدأ التحضيرات لقمة ثلاثية سيشارك فيها إلى جانب نظيره الروسي والأوكراني.

ومنذ 24 فبراير2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.