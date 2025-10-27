الهلال يبدأ مفاوضات تجديد عقد روبن نيفيز بطلب من إنزاجي

بدأ نادي الهلال السعودي تحركاته الرسمية لتجديد عقد نجم وسط الفريق البرتغالي روبن نيفيز، الذي ينتهي عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، فقد فتحت إدارة الهلال قنوات اتصال مباشرة مع نيفيز من أجل تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقرار التشكيلة الأساسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة الهلال جاءت بناءً على توصية من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي طالب ببقاء نيفيز نظرًا لدوره المحوري في وسط الميدان واعتماده عليه كأحد أبرز عناصر الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم التفاصيل النهائية للعقد الجديد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن التجديد.

يُذكر أن إدارة الهلال كانت قد نجحت مؤخرًا في تجديد عقدي الحارس المغربي ياسين بونو والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش حتى عام 2028، في إطار سياسة الحفاظ على نجوم الفريق.