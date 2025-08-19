محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، فوز محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه الدولي المصري، والذي هيمن فيه على معظم الجوائز الفردية بالبريميرليج.

وأقيم الحفل في مدينة مانشستر لتكريم أفضل اللاعبين عن الموسم الماضي، حيث انطلقت مراسمه في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتفوق صلاح على منافسيه: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

ويُعد هذا التتويج الثالث لصلاح بالجائزة بعد موسمي 2017-2018 و2021-2022، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يحققها 3 مرات، متجاوزًا أساطير اللعبة مثل كريستيانو رونالدو، تيري هنري، آلان شيرر، جاريث بيل، كيفن دي بروين، ومارك هيوز، الذين فاز كل منهم بها مرتين فقط.

وكان النجم المصري قد حصد أيضًا جائزة أفضل لاعب في الدوري من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، مؤكّدًا هيمنته على موسم تاريخي قاد فيه ليفربول للتتويج بلقبه العشرين في الدوري.

وأنهى صلاح الموسم بأرقام مذهلة، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة بالدوري الممتاز.

وبذلك أصبح أول لاعب في التاريخ يجمع بين 3 ألقاب فردية رسمية في موسم واحد بالبريميرليج 2024-2025، وهي: جائزة أفضل لاعب في الموسم، الحذاء الذهبي، وجائزة صانع الألعاب.

ووفقًا لشبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات، فإن صلاح هو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.