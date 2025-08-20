السعودية تجدد دعمها لجهود التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية

أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعم المملكة العربية السعودية لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بمدينة نيوم، برئاسة ولي العهد، "أكد دعم المملكة العربية السعودية جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين".

كما رحب المجلس في هذا السياق بالقمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، واللقاء الذي جمع ترامب وفلاديمر زيلينسكي وقادة أوروبيين، يوم أمس الاثنين في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان، وأطلعه على نتائج محادثاته مع الرئيس ترامب. كما ناقش الجانبان وفقا لبيان الكرملين، القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية.

وكان ترامب قد عقد يوم أمس الاثنين لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض استمر حوالي ساعة، وبعد ذلك اجتمع الرئيس الأمريكي مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.

وفي أعقاب هذه المباحثات اتصل ترامب بالرئيس بوتين وأطلعه على نتائج المباحثات مع زيلينسكي والأوروبيين في البيت الأبيض.