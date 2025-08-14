ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

تلقت أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

تم ضبط المذكورة (مقيمة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق.