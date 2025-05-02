متحدث وزارة الشباب: هناك توافق مع الأوليمبية الدولية حول منهجية تعديلات قانون الرياضة

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عن وجود توافق كامل بين اللجنه الأوليمبية الدولية ووزارة الشباب والرياضة حول منهجية تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لاعتمادها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه لم تكن هناك أي نية من جانب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للسفر إلى اللجنة الأولمبية بسويسرا علي رأس وفد، للقاء مسئولي اللجنة الأولمبية الدولية لعرض مشروع التعديلات بشكل مباشر، والحصول على موافقة فورية عليه، مؤكداً الالتزام الكامل من جانب الوزير بالإجراءات المتبعة بهذا الخصوص بما يتوافق مع آليات العمل الدولية.

وأكد "الشاذلى" أن وزارة الشباب والرياضة علي دراية كاملة بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن بما يحافظ علي صورة الدولة المصرية ومكانتها بين الأوساط الرياضية الدولية، ويعزز من ثقة المجتمع الرياضي الدولي في الرياضة المصرية.