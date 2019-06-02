محافظ الغربية: توريد 129 ألف طن قمح لصوامع المحافظة

قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إنه تم توريد 129 ألفًا و663 طن قمح بنسبة 96.07% من المستهدف منذ بداية موسم التوريد في 15 إبريل الماضي والذى يستمر حتى 15 يوليو المقبل، وذلك من إجمالى 134 ألفًا و963 طن متوقع توريدهم من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتي تعادل 134 ألفًا و963 فدانًا.

والجدير بالذكر أنه تم توريد 46 ألفًا و351 طن إلى البنك الزراعى و43 ألف و958 طن إلى الشركة المصرية للصوامع و39 ألف و353 طن إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، كما أن الطاقة الاستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طنًا مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840طن.

وأشار محافظ الغربية إلى أن اللجنة المشكلة من "عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزراعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية" هي المسؤولة عن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة حيث تبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 قيراط و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط ولا يتم استلام الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1 أو2 مع الالتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنه من محصول القمح.