الحزب البافاري يطالب الحزب الاشتراكي بالإسهام في استقرار الحكومة الألمانية

طالب اليوم الأحد ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الألمانية، الحزب الاشتراكي بالإسهام في استقرار الحكومة الألمانية وذلك بعد أن أعلنت اندريا ناليس استقالتها من رئاسة الحزب الاشتراكي وكتلته البرلمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا اليوم: "ننتظر أن يسهم الحزب الاشتراكي في احتفاظ ألمانيا بحكومة مستقرة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة في مثل هذه الأوقات إلى الاستقرار.

في الوقت نفسه، أعرب زودر عن أسفه لاستقالة ناليس وقال إن دورها يستحق الاحترام " كما أنها لا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن نتيجة الحزب في الانتخابات (أوروبا وولاية بريمن)".

وطالب زودر الحزب الاشتراكي بسرعة البت في اختيار قيادات بديلة.