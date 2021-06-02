رئيس البرلمان العربي: غياب العرب عن مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني لا يخدم المنطقة

اعتبر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن غياب العرب عن المشاركة في مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني "لا يخدم المنطقة".

كما اعتبر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء أن "الترتيبات الجارية بشأن اتفاق مع طهران سيكون لها انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة، وأنه يجب وجود الدول ذات الشأن وفي مقدمتها دول الخليج".

وقال إن "العرب كانوا ينتظرون أن يكونوا حاضرين كطرف في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ إننا الجزء الأهم والأكبر ونحن لا ننتظر من يحدد لنا مصيرنا".

وأضاف: "الشكل الراهن لا يخدم أي طرف بما فيه الإيرانيون والأوروبيون والأمريكيون، وهذه المفاوضات مرتبطة بمصير وحقوق الدول العربية، لأن البرنامج النووي يمتد أثره على أمن واستقرار ومصالح المنطقة ككل".

واتهم العسومي، أطراف التفاوض من الجانب الأمريكي - الأوروبي بـ"ازدواجية المعايير"، لأنهم - في رأيه – "ذهبوا إلى مفاوضة الجانب المتشدد (إيران) في المنطقة، بينما كان عليهم احترام الأطراف الأخرى التي تقدم التضحيات مقابل بقاء المنطقة في مأمن عن أي تجاذبات أو أي مشاكل أمنية".