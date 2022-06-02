أوكرانيا: جبهة القتال مع روسيا تمتد الآن لأكثر من 1000 كيلومتر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن خمس أوكرانيا يخضع الآن للاحتلال الروسي، بعد مرور نحو 100 يوم على الغزو الروسي.



ونقل المكتب الرئاسي الأوكراني عن زيلينسكي قوله في بيان مصور أمام برلمان لوكسمبورج "اليوم، أصبح نحو 20 ٪ من أراضينا تحت سيطرة المحتلين". وهذا ما يعادل نحو 125 ألف كيلومتر مربع.



وأضاف زيلينسكي "هذه المساحة أكبر من مساحة دول البنلوكس بأكملها"، في إشارة إلى مصطلح مختصر لدول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. وأشار أيضا إلى أن جبهة القتال تمتد الآن لأكثر من ألف كيلومتر.



وقال زيلينسكي إن القوات الروسية احتلت 3260 تجمعا سكانيا منذ بدء الغزو في فبراير الماضي، وأنه تم تحرير نحو 1017 من بين تلك الأماكن حتى الآن.



وأوضح الرئيس الأوكراني أنه إضافة إلى ذلك، نزح نحو 12 مليون أوكراني محليا، في حين فر نحو 5 ملايين آخرين إلى الخارج. وقال أيضا إن روسيا فقدت أكثر من 30 ألف جندي في القتال وهو رقم شكك فيه العديد من الخبراء العسكريين الغربيين.



وذكر زيلينسكي أن الجيش الأوكراني عازم على عدم فقدان مدينة سيفيرودونيتسك رغم خوض قتال عنيف منذ أيام.



وأضاف زيلينسكي: "لقد أوقفناهم بل وفي بعض الأحيان، دفعناهم إلى الخلف، جيش الغزاة هذا الذي كان يعد ذات يوم ثاني أقوى جيش في العالم".



وقال أوليكسي هروموف، نائب رئيس هيئة الأركان الأوكرانية للصحفيين في كييف إن: "الوضع صعب، لكنه أفضل من الأمس، وهو تحت السيطرة".



ولم يتضح إلى الآن ما تبقى تحت السيطرة الأوكرانية من المدينة، رغم أن القوات الروسية تردد أنها تسيطر على وسط المدينة منذ مساء أمس الأربعاء.



يشار إلى أن السيطرة على المركز الصناعي سيمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة لهدف روسيا المتمثل في الاستيلاء على منطقة دونباس شرقي البلاد بأكملها. واستولت روسيا بالفعل على مساحات شاسعة من جنوب شرقي أوكرانيا.



وقال زيلينسكي أمام برلمان لوكسمبورج أن أوكرانيا تعتبر نفسها بالفعل جزءا من الاتحاد الأوروبي، بينما جدد دعوته للحصول على المزيد من الأسلحة للمساعدة في إجبار الروس على التراجع.



وذكر زيلينسكي: "أعتقد أن أوكرانيا تظهر بالفعل من خلال أفعالها أنها تتبع المعايير الأوروبية".



وقال دون أن يذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باسمه "يتعين عليكم أن تثنوا هذا الشخص عن تدمير القيم الأوروبية. إذا لم نتمكن معا من إيقاف هذا الرجل، ستكون هذه ساعات مظلمة، ساعات مظلمة مررنا بها بالفعل في الحرب العالمية الثانية".



ودعا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا وإرسال "المزيد من الأسلحة، الأسلحة الحديثة".