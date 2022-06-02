العقوبات الأمريكية تطال شركة سيفيرستال الروسية للصلب ورجل الأعمال مورداشوف

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أفاد بيان للمكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية اليوم الخميس، بأنه تم إدراج شركتي سيفيرستال للصلب ونورد جولد لتعدين الذهب الروسيتان بقائمة العقوبات الأمريكية الجديدة حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على أليكسي مورداشوف ، وهو أكبرمساهم في سيفيرستال كما أنه يمتلك أيضا حصة في نوردجولد .

وأوضحت بلومبرج أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر ترخيصا للعملاء والنظراء في سيفيرستال لمواصلة العمليات بشركة صناعة الصلب حتى 31 آب/أغسطس المقبل.

وتم كذلك فرض العقوبات على ابني مورداشوف البالغين ، كيريل ونيكيتا ، وكذلك أم أطفاله مارينا مورداشوفا.

وأشارت بلومبرج إلى انخفاض أسهم الشركتين بعد تلك الأخبار بنحو 14 %.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، فرض المزيد من العقوبات على اعضاء الأوليجارشية (القلة ذات النفوذ) الروسية والمسؤولين الحكوميين البارزين بسبب الحرب التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أفراد تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن بين من فرضت عليهم العقوبات ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما استهدفت الحكومة الأمريكية شركة لليخوت تابعة للكرملين.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون "كشفت الإجراءات المتخذة اليوم أن وزارة الخزانة يمكنها ملاحقة وستظل تلاحق المسؤولين عن حماية هذه المصالح غير المشروعة والإبقاء عليها".