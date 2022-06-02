أكدت الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن البنية التحتية فى أوكرانيا دمرت بالكامل بالسبب الحرب الدائرة هناك، كما أن العملية الزراعية في أوكروانيا تواجه صعبة بسبب نقص الوقود، معلنة أن الأمن الغذائي من الملفات المهمة التى تواجه العالم، كما أن النظام العالمى تحت اختبار قاسي.

وقالت الدكتورة عطيفة ـ في مقابلة خاصة مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي بثت مساء اليوم الأربعاء، إن العالم بالكامل متشابك، ولا توجد دولة بعيدة عن الدولة الأخرى، ولا يمكن أن نقول أنها ( أي دولة) بعيدة عن التأثيرات العالمية.

وأشارت إلى أن جميع الدول متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الغذاء، موضحة أن أزمة الغذاء فى عام 2008 كانت مرتبطة بـ أسعار الوقود، وارتفاع أسعار نقل الغذاء.

وأوضحت المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي أن الأزمة عام 2011 كانت مثل أزمة 2008، مضيفة أن الأزمة الحالية هي الأصعب، علما أن شهر فبراير وصلنا إلى معدلات قياسية بشأن ارتفاع أسعار الغذاء.

وأضافت أن أزمة الغذاء حاليًا هى الأصعب فى التاريخ وبالمقارنة بما حدث عامي 2008 و 2011 ، لافتة إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا بشكل كبيرعلى الغذاء فى العالم، كما أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت غير متوقعة بعد أزمة فيروس كورونا.

وتابعت، أن روسيا و أوكرانيا مسئولين عن تصدير 30% من القمح إلى العالم وأيضا تصدير الزيوت النباتية بنسبة 70%، و 20% من الذرة.

وقالت المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أوكرانيا تنتج غذاء يكفي 400 مليون شخص، وروسيا لها أهمية كبيرة في الإنتاج الزراعي ، كما أن هناك دول كثيرة تأثرت بسبب القمح على الرغم من تواجده فى أمريكا وأستراليا ودول آخري، ولكن الصعوبة فى النقل.

وأضافت الدكتورة عطيفة إن العالم أجمع تأثر بسبب ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في جميع السلع وأسعار النفط، فيما تسببت تلك الأزمة الروسية الأوكرانية في صدمة للعالم.

وأشارت إلى أن جائحة "كورونا" كانت سبب فى إغلاق بعض المنافذ واثرت على نقل الغذاء، كما أن التغيرات المناخية أثرت أيضا ومنطقة القرن الأفريقية بها 20 مليون شخص على حافة المجاعة وذلك بسبب الجفاف وعدم نزول الأمطار لمدة 5 سنوات.

وكشفت عن وجود 900 مليون شخص يعانون الجوع فى العالم، كما أن هناك 270 مليون شخص فى العالم بمرحلة الطوارىء وفقًا إلى التصنيف، وعلى خطوة واحدة من المجاعة، شارحة أن التصنيف وفقًا للبرنامج يكون على مراحل، الأول مستقر، و الثاني قلق، والثالث وضع صعب، والربع وقبل الأخير طوارىء، والخامس والأخير يعنى المجاعة.

وأضافت المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ستتصاعد الأزمات والمشكلات، مشيرة إلى أن أوكرانيا سلة الغذاء إلى أوروبا و العالم.

وتابعت أن :"صندوق المواد الغذائية الذى نقوم بتوزيعه يكفى لمدة شهر واحد، ونعمل على تقديم الدعم للدول المنكوبة".