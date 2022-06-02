ألمانيا تدعو إلى اتخاذ الخطوة التالية على طريق انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

دعت وزيرة الخارجية الألماني أنالينا بيربوك إلى اتخاذ الخطوة التالية على طريق انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك كرد فعل على الحرب الروسية على تلك الجمهورية السوفيتية السابقة.



وخلال فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من منتدى أوروبا الذي تعقده إذاعة "دبليو دي آر" الألمانية، قالت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر، اليوم الخميس، إن المفوضية الأوروبية ستقدم بشكل مشترك مقترحا بخصوص منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام.



وقالت بيربوك: "نمر الآن بمرحلة تاريخية، ويعني هذا أننا لا يمكننا أن نسير في الإجراءات وفقا للخطة المعتادة، بل يجب علينا أن ندرك أنها لحظة تاريخية"، مضيفة: "يعني هذا أن نفتح أخيرا مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا".



وطالبت بيربوك في شأن أوكرانيا، بأن يتم توضيح أنه " لا يكفي قول نعم: أنتم تنتمون إلى أوروبا، بل أنتم تنتمون إلى الاتحاد الأوروبي".



وفي الوقت نفسه، قالت بيربوك إنه لن تكون هناك عملية انضمام سريعة بالنسبة لأوكرانيا: "فلا يمكن أن تكون هناك خصومات، لكن في هذه اللحظة يجب علينا كاتحاد أوروبي أن نحدد معا المسار بحيث لا نغلق الباب في وجوههم".



ورأت بيربوك أن بلادها تضطلع بمسؤولية خاصة " في هذه اللحظة التاريخية التي يحتاج فيها آخرون إلينا، لنقول لهم نحن هنا لندعمكم" مشيرة إلى أن أوروبا دائما ما نمت في ظل أزمات.



واختتمت وزيرة الخارجية الألمانية تصريحاتها قائلة إنه "إذا كانت هناك انتكاسات، فإنها تعقبها المرحلة التالية من بذل الجهود بفضل ما فعله سابقا ساسة شجعان، بل وكذلك مجتمعات شجاعة، وهذا ما يحدث الآن بالضبط".