ذكرت السلطات، اليوم الجمعة، أن الشرطة اعتقلت 3 رجال، فيما يتعلق بمحاولة تهريب أكثر من 800 كيلوجرام من الكوكايين، إلى استراليا، مخبئة في ناقلة بضائع سائبة.

وذكرت الشرطة الاسترالية في بيان، أن السلطات الاسترالية عثرت على 29 عبوة، تحتوي على العديد من المجموعات، التي تزن الواحدة كيلوجراما واحدا، من مادة مسحوق أبيض، تبين لاحقا أنها كوكايين.

وتعتقد الشرطة أن ما تم ضبطه سيضيف 800 كيلوجرام من الكوكايين، فور اكتمال اختبار الوزن الإجمالي ونقاء المخدرات. ويُقدر ذلك بحوالي 320 مليون دولار استرالي(210 ملايين دولارات أمريكية).

وساعدت السلطات، التي تحقق في ناقلات البضائع السائبة المتجهة إلى موانئ غرب استراليا في 24 مايو الماضي، طاقم قارب بمقصورة طولها عشرة أمتار، اسمه "نو فيكسد ادريس"، واجه محنة، وقعت بالقرب من روتنسن آيلاند، على بعد حوالي 22 كيلومترا، قبالة ساحل بيرث.

وذكرت السلطات، أنه تم شراء القارب، نقدا، في اليوم السابق، و"بدا أن الرجال الثلاثة على متنه لهم خبرة محدودة في قيادة القوارب".