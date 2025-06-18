وزير خارجية الأردن: لا نريد لإيران امتلاك سلاح نووي

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الأولوية هي وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن الحرب لن تحقق الأمن أو السلام لأي طرف.

ونوه الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول في برلين، أن الحرب بين إسرائيل وإيران ستؤدي إلى مزيد من الصراع في المنطقة، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على العالم بأسره.

وجدد التأكيد على رفض الأردن للعدوان الإسرائيلي على إيران، واصفا إياه بـ«خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية».

وفي سياق متصل، أضاف: «كلنا مجمعون على أننا لا نريد لإيران امتلاك سلاح نووي»، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.