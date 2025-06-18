بن زايد وبوتين يحثان على الإنهاء الفوري للصراع بين إسرائيل وإيران

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، ناقشا خلالها التصعيد المستمر للصراع الإيراني الإسرائيلي.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية «الكرملين»، تبادل الجانبان وجهات النظر في ظل تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء التصعيد المستمر للصراع الإيراني الإسرائيلي، الذي يحمل في طياته عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

وأوضح البيان أنه جرى التأكيد على ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لحل القضايا الخلافية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، أكد بوتين استعداد روسيا لتقديم وساطة لتعزيز الحوار بين أطراف النزاع، مطلعًا على الاتصالات التي أجريت في هذا الصدد مع عدد من القادة الأجانب.

وفي سياق آخر، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للمستوى الرفيع من التعاون الروسي الإماراتي المُحقق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، واتفقا أيضًا على مواصلة الاتصالات الشخصية.