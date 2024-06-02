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قررت شركة السويدي إليكتريك تعين شركة "بي دي اوه كيز" للاستثمارات المالية مستشار مالي لصفقة استحواذ إنفستمنت هولدينج الإماراتية على 24.5% من أسهم الشركة بحسب بيان الشركة للبورصة.

وبنهاية الأسبوع الماضي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض استحواذ إليكترا الإماراتية على 24.5% من السويدي إليكتريك مقابل 1.05 دولار للسهم، في صفقة تصل قيمتها لنحو 560 مليون دولار.

وألزمت هيئة الرقابة الشركة الإماراتية بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ الموافقة، على أن يكون عرض الشراء من خلال فتح سوق الصفقات الخاصة الـ"OPR" لمدة 20 يوماً، مع الالتزام بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.

واشترطت "إليكترا" الإماراتية في عرضها المقدم للرقابة المالية أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء 15% من أسهم "السويدي إليكتريك".

تمتلك عائلة السويدي نحو 68.1% من الأسهم المدرجة، بينما تتوزع النسبة الباقية على صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وصغار المستثمرين ببورصة مصر.

وأغلق سهم "السويدي إليكتريك" في بورصة مصر جلسة الخميس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.47% إلى 44.51 جنيه.

تأسست شركة السويدي عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحوّلات والقواطع الكهربائية ومستلزمات الوصلات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

فيما تأسست شركة "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" في 15 أبريل الماضي بالإمارات، بغرض تملك الأصول المرتبطة بحقوق الملكية وغير المرتبطة بما في ذلك الحصص والصكوك والسندات المالية.



