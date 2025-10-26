مقتل شخص وإصابة 6 في إطلاق نار خلال احتفالات بجامعة لينكولن في بنسلفانيا

وقع إطلاق نار خلال احتفالات في ساحة مكشوفة بجامعة لينكولن في ولاية بنسلفانيا، في وقت متأخر من ليل السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينما كان الطلاب والخريجون يحتفلون بعودة الخريجين في هذه الجامعة التاريخية التي تُعد من أقدم الجامعات المخصصة للأمريكيين من أصل أفريقي، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال كريستوفر دي بارينا-ساروب، مدعي عام مقاطعة تشيستر، في مؤتمر صحفي مقتضب اليوم الأحد، إن شخصا كان يحمل سلاحا ناريا تم احتجازه، مضيفا أن التحقيق جار لمعرفة ما إذا كان هناك أكثر من مطلق نار، إلا أن السلطات لا تعتقد أن هناك تهديدا مستمرا للحرم الجامعي.

وأضاف: "ليس لدينا الكثير من الإجابات حول ما حدث بالضبط، لكن يمكنني أن أؤكد أننا نتعامل مع الحادث وكأنه لم يكن محاولة لإحداث أضرار جماعية في الحرم الجامعي".

ووفقا للسلطات، وقع إطلاق النار حوالي الساعة 0930 مساء خارج مبنى كبير يُعرف باسم المركز الثقافي الدولي، حيث كانت الخيام والطاولات منصوبة لفعاليات اجتماعية وأجواء احتفالية بعد مباراة كرة قدم أقيمت في وقت سابق من ذلك اليوم.