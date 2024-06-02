 برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك في فترة التوقف الدولي - بوابة الشروق
الأحد 2 يونيو 2024 7:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك في فترة التوقف الدولي

امير نبيل
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 7:35 م

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً بدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب البدنية المختلفة بجانب الإطالات داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى تدريبات التأهيل بالكرة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك