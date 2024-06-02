محافظ بورسعيد يستعرض خطة تأمين امتحانات شهادة الثانوية العامة

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، التي ستنطلق في 10 يونيو الجاري، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الله مساعد مدير الأمن، ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد على أن مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام، مشيرا إلى أن هناك 15 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة تستعد لاستقبال 5850 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الثانوية.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة تأمين امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023.

كما استمع لجهود أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد في الاستعداد لاستقبال الامتحانات، وموقف رفع كفاءة المدارس داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة الحدائق والإضاءة والشوارع، والتنسيقات التي جرى اتخاذها بين مديرية التعليم والجهات المختصة كلا في نطاق اختصاصه.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من بعض الملاحظات، وتجهيز استراحات المراقبين، وتعاون رؤساء الأحياء مع كافة الجهات في تجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى، وأكد على ضرورة توفير مبردات مياه لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالتأكيد على هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة. وأيضا التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات.

وفضلا عن ذلك، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية، مثل توفير طبيب داخل كل لجنة وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وتوفير سيارة إطفاء خارج اللجان خلال فترة الامتحانات.

كما تم وضع خطة للمرور لتنظيم حركة السيارات والمشاة في محيط المدارس لتحقيق أقصى درجات الهدوء للطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب والمراقبين في كافة المدارس التي بها لجان الامتحانات، حيث تمت إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وجرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وأثناء أداء الطلاب للامتحانات.