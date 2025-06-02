عشائر غزة: ندعو لضمانة أوروبية وتشكيل حكومة تكنوقراط واستعادة عمل المؤسسات الدولية الإغاثية‎

أعلنت الهيئة العليا لشئون العشائر في المحافظات الجنوبية عن دعمها الكامل لموافقة الفصائل الفلسطينية على المقترح الأمريكي.

وأكدت العشائر، في بيان لها، ضرورة توفير ضمانات دولية وأوروبية حقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية مستقلة ومقبولة دوليًا، تتولى مسئولية إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية، واستعادة عمل المؤسسات الدولية الإغاثية في القطاع.

وطالبت بتدفق فوري وآمن للمساعدات الإنسانية، وتأمين مراكز إيواء مؤقتة للنازحين، وضمان انسحاب قوات الاحتلال من داخل المدن والمناطق السكنية؛ ليتسنى عودة النازحين لمناطق سكنهم.

ودعت لضرورة استمرار الضمانات حتى تحقيق هدوء مستدام؛ وإنهاء حرب الإبادة التي أكتوى بها الشعب الفلسطيني لأكثر من ١٨ شهرا؛ وأبادت قرابة ٢٠% من سكان القطاع بين شهيد وجريح وأسير.