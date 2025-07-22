هانتر بايدن يهاجم نتنياهو: يشن حربا على إيران للهروب من السجن ومتورط في هجوم 7 أكتوبر

هاجم هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، واصفًا إياه بـ"الوحش" ومتهمًا إياه بشن حرب على إيران "لإنقاذ نفسه وتجنّب السجن".

وفي مقابلة استمرت ثلاث ساعات، مع قناة "القناة الخامسة" على يوتيوب، دعا نجل الرئيس السابق المتظاهرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى التوحد ضد التدخل الأمريكي في قطاع غزة، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه "الإبادة الجماعية".

وحسب قوله، فإن والده هو من حاول الضغط على نتنياهو، الملقب بـ"جو الإبادة الجماعية"، بينما يُطلق ترامب العنان لرئيس الوزراء.

قال بايدن: "ندعم حق إسرائيل وفلسطين في الوجود، لكن لا يمكن تبرير الإبادة أو التهجير الجماعي. لا أحد في المنطقة قادر على استيعاب سكان غزة، والحل الوحيد هو دولتان. قصف غزة لن يحل الأزمة، بل سيورث أجيالًا من الغضب، وستظل إسرائيل والغرب في دائرة العنف المستمر".





نتنياهو متورط في هجوم السابع من أكتوبر

واصل بايدن مهاجمة نتنياهو بشأن دوافع الهجوم على إيران، بل وألمح إلى تورطه في هجوم حماس في 7 أكتوبر. "يؤكد لنا نتنياهو أن إيران على وشك امتلاك أسلحة نووية منذ 22 عامًا، أليس كذلك؟ لقد قال ذلك في كتابه عام 1996، ثم كرره عام 2000، ثم عام 2004، ثم في حرب العراق، ثم قبل بضعة أشهر، ثم قبل بضعة أسابيع، ثم قصف. وكان مخطئًا في كل مرة.

وتابع قائلا: هل يظن أحد أن نتنياهو لا يفعل هذا لإنقاذ نفسه، أو لتجنيبه السجن، لأن نسبة تأييده في إسرائيل تبلغ حوالي 22% من الجمهور؟ الكنيست في حالة فوضى عارمة.

واضاف "اسمع، لدي سؤال حقيقي - وسيوقعني في مشكلة، لا علاقة له بأحد سوى بيبي نتنياهو - إذا كان الموساد قد خطط لهجوم 7 أكتوبر قبل عام من وقوعه، فلماذا لم تكن مستعدًا؟ لماذا لم تنشر جنودًا في جنوب إسرائيل لمدة 72 ساعة بعد الهجوم؟ لا أحد يسأل هذا السؤال.

نجل الرئيس السابق وصف نتنياهو بأنه "وحش" وأفعاله "فظيعة، حاول والدي بكل ما أوتي من قوة كبح جماح نتنياهو. كان يردد مرارًا وتكرارًا: الحل الوحيد هو حل الدولتين، وعلينا أن نجد الطريق إليه - دون قصف. لقد سحب القنابل التي تخترق المخابئ من الإسرائيليين، وأجبر نتنياهو على فتح معبر رفح لإدخال الغذاء والمساعدات. ضغط مرارًا وتكرارًا، والآن لم يحدث شيء.