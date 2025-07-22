مظاهرة طلابية تطالب بمحاسبة المسئولين عن حادث تحطم طائرة في بنجلاديش

تظاهر مئات الطلاب بالقرب من موقع تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في بنجلاديش بمدرسة في العاصمة، حيث طالبوا بمحاسبة المسئولين وتعويض أسر الضحايا ووقف رحلات التدريب.

وأدى الاضطراب المستمر بسبب تحطم الطائرة يوم الاثنين، إلى إغلاق حركة المرور في أجزاء من دكا، وهي مدينة لا تزال تتعافى من انتفاضة الطلاب العام الماضي التي أطاحت برئيسة الوزراء، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المؤقتة لاستعادة النظام وتنظيم الانتخابات العام المقبل.

ودخل بعض الطلاب المقر الإداري للبلاد وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 31 قتيلا اليوم الثلاثاء، بينهم 25 طالبا ومعلمة توفيت إثر تعرضها لحروق أصيبت بها أثناء مساعدتها آخرين في الخروج من المبنى المحترق، بالإضافة إلى قائد طائرة التدريب.

وقال مسئولون، إنه تم إنقاذ 171 شخصا، معظمهم طلاب في مدرسة وكلية مايلستون،كثير منهم مصابون بحروق