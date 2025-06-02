قالت السلطات اليوم الأحد إن الرجل الذي عُثر على جثته محترقة بالقرب من قمة جبل " ستون ماونتن " خارج أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية قد توفي منتحرا.

وعُثر على الجثة صباح أمس السبت بالقرب من قمة الجبل بعد أن أبلغ أحد المتنزهين، الذي عثر عليها، خدمات الطوارئ (911)، وفقا لما صرح به جون بانكهيد، المتحدث باسم شرطة متنزه جبل " ستون ماونتن " .

وحددت الشرطة أن الوفاة كانت نتيجة انتحار بعد أن عثر والدا الرجل على رسالة ترك فيها تفاصيل حول كيفية ومكان نيته الانتحار. كما حصلت الشرطة على رخصة قيادته، وتبين أنه رجل أبيض في أواخر العشرينات من عمره.

ونُقلت الجثة إلى مكتب الفحص الطبي في مقاطعة ديكالب، وتقوم هيئة التحقيقات بجورجيا بالتحقيق في الحادثة.

ويقع جبل " ستون ماونتن " خارج مدينة أتلانتا، ويشتهر بوجود نحت ضخم على واجهته الشمالية يُصور قادة الكونفدرالية الجنرال روبرت إي. لي، والرئيس الكونفدرالي جيفرسون ديفيس، والجنرال توماس "ستونوول" جاكسون.