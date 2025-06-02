كوريا الجنوبية تنشر 30 ألف شرطي لتأمين الانتخابات الرئاسية غدا

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن وكالة الشرطة الوطنية، أنه سيتم نشر نحو 30 ألف شرطي في 14295 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، كجزء من التدابير الأمنية اللازمة للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو الجاري.

وأكدت الشرطة أنها ستحافظ على أعلى مستوى من الأمن في حالات الطوارئ، حيث يمكن تعبئة جميع أفرادها، من الساعة السادسة صباح الغد الثلاثاء وحتى تولي الرئيس المنتخب حديثا منصبه، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تنتخب كوريا الجنوبية رئيسا جديدا غدا الثلاثاء خلفا للرئيس السابق يون سوك يول، الذي أُطيح به من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي.