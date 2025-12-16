أوكرانيا: أوروبا تتوصل إلى قرار نهائي بشأن نشر قوات على أراضينا

أفاد مسئول أوكراني رفيع المستوى، بأن الدول الأوروبية المشاركة في ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" توصلت إلى قرار نهائي يتعلق بنشر قواتها على الأراضي الأوكرانية.

وقال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "آر بي كيه - أوكرانيا"، إن الجانب الأوروبي حسم التفاصيل المحددة المتعلقة بقوات الدعم، مشيرا إلى أن القرار جاء ضمن إطار المجموعة متعددة الوظائف المعنية بالشأن الأوكراني، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

ورفض جوفكفا، الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه القوات أو موعد نشرها أو حجمها، مكتفيا بالقول: "القادة الأوروبيون المشاركون في تحالف الراغبين توصلوا إلى قرارهم"، وذلك ردا على سؤال حول الضمانات الأمنية المقدمة لكييف.

في المقابل، جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الثلاثاء الماضي، رفض موسكو القاطع لأي سيناريو يتضمن نشر قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الأراضي الأوكرانية، سواء تحت مظلة الحلف أو عبر "تحالف الراغبين".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت سابقا من أن أي خطوة لنشر قوات من دول أعضاء في "الناتو" داخل أوكرانيا غير مقبولة إطلاقا، محذرة من أنها ستؤدي إلى تصعيد حاد في المنطقة، واصفة التصريحات البريطانية والأوروبية بهذا الصدد بأنها "تحريض على مواصلة العمليات العسكرية".

يذكر أن عدة عواصم أوروبية، وعلى رأسها باريس ولندن، ناقشت خلال الأشهر الماضية إمكانية نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لأغراض التدريب أو تأمين خطوط الإمداد أو المشاركة في عمليات حفظ السلام المستقبلية، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات عملية في هذا الاتجاه حتى الآن.