حدد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الثلاثاء، تاريخ 29 ديسمبر الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته السادسة.

وأشار رشيد في مرسوم جمهوري أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى "دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق الـ 29 من ديسمبر الجاري".

وأضاف أن "هذا المرسوم ينفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".

يأتي هذا المرسوم بعد يومين من تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت في 11 نوفمبر الماضي، ما أكسب النتائج الشرعية الدستورية اللازمة لعقد أولى جلسات البرلمان في دورته السادسة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11% وأعضاء مجلس النواب (329) هم المسئولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة في البلاد.