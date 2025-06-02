التقى نائب وزير الخارجية الأوكراني سيرجي كيسليتسيا، ومستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أوليكساندر بيفز، بممثلي ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في إسطنبول، قبيل الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني.

واجتمع كيسليتسيا وبيفز بممثلي ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في إسطنبول، لتنسيق المواقف، استعدادا للاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني، ضمن الجولة الثانية من مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، وفقا لمنشور متحدث وزارة الخارجية الأوكرانية جورج تيخي على منصة "إكس"، اليوم الاثنين.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أنه كلّف وفدا برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف، للمشاركة بمفاوضات السلام بهدف إنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء الماضي، إن بلاده عرضت على أوكرانيا عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول في 2 يونيو الجاري، وإن ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، سيقود الوفد.

واستضافت إسطنبول، في 15 و16 مايو الماضي، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية، منذ 24 فبراير، إذ تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا "تدخلا" في شئونها.