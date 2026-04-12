فاز زعيم حزب "تيسا" المعارض في المجر بيتر ماجيار، في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، منهيا 16 عاما من حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وفي أول تعليق له، قال أوربان حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن نتائج الانتخابات "لم تُحسم بعد، لكن الصورة باتت واضحة"، مضيفا أن النتيجة "مؤلمة لكنها واضحة"، وأن "مسئولية الحكم لم تُمنح لنا"، مشيرا إلى أنه قدم التهنئة للفائز، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وينظر إلى رحيل أوربان، في كل من واشنطن وموسكو، على أنه "انتكاسة"، ففي الولايات المتحدة، حظي أوربان بتأييد مباشر من ترمب وحلفائه من حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" MAGA، الذين يرونه رائدا لنهجهم القومي ذي التوجه المسيحي، أما في روسيا، فقد ساهم أوربان في تأخير وعرقلة إجراءات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

ترحيب فرنسي

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ماجيار لتهنئته بفوزه في الانتخابات المجرية.

وأضاف ماكرون في منشور على منصة "إكس": "ترحب فرنسا بهذا الانتصار للمشاركة الديمقراطية، وتمسك الشعب المجري بقيم الاتحاد الأوروبي وبمكانة المجر داخل أوروبا".

وتابع: "معا، لنعمل على دفع أوروبا أكثر سيادة، من أجل أمن قارتنا، وتعزيز تنافسيتها، ودعم ديمقراطيتها".

المجر اختارت أوروبا

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المجر "اختارت أوروبا"، مشيدةً بالفوز الساحق الذي حققه حزب "تيسا" المعارض في الانتخابات.

وأضافت في منشور على منصة "إكس": "قلب أوروبا ينبض بقوة أكبر في المجر الليلة. لقد اختارت المجر أوروبا، وتستعيد مسارها الأوروبي، والاتحاد يزداد قوة".

وأظهرت استطلاعات للرأي ونتائج جزئية أن حزب "تيسا" المعارض، المنتمي لتيار يمين الوسط بقيادة ماجيار، حصل على نحو 55 إلى 57% من الأصوات، متقدما على حزب "فيدس" بزعامة أوربان.

وذكر مركز "ميديان" لاستطلاعات الرأي أن هذه النتائج قد تمنح الحزب نحو 135 مقعدا في البرلمان المؤلف من 199 مقعدا، فيما توقع مركز "21 ريسرش سنتر" حصوله على 132 مقعدا.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الاستطلاعات التي أُجريت قبيل الانتخابات وأُعلن عنها بعد انتهاء التصويت أثبتت دقتها في السابق، في حين لم تُجر استطلاعات عند الخروج من مراكز الاقتراع.

وقال ماجيار، في مؤتمر صحافي إنه اطلع على استطلاعات الرأي الجديدة، مضيفا: "استنادا إلى بيانات نسبة المشاركة والمعلومات المتاحة، نحن متفائلون".

ترقب أمريكي أوروبي روسي

وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة عالمية دقيقة، نظرا لنفوذ أوربان الكبير كحليف أوروبي بارز لكل من ترمب وبوتين.

ووعد ترامب بتقديم دعم اقتصادي للمجر إذا احتاج أوربان إليه، مؤكدا دعمه للزعيم المجري قبل ساعات من انتخابات حاسمة في البلاد.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إدارتي على أتم الاستعداد لاستخدام كامل القوة الاقتصادية للولايات المتحدة لتعزيز اقتصاد المجر، كما فعلنا مع حلفائنا العظماء في الماضي، إذا احتاج رئيس الوزراء فيكتور أوربان والشعب لذلك".

وأضاف ترامب، الذي أعلن تأييده لأوربان مرارا خلال الحملة الانتخابية: "نحن متحمسون للاستثمار في الازدهار المستقبلي الذي سيتحقق بفضل استمرار قيادة أوربان".