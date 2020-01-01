استقالة رئيس البنك المركزي الأوكراني بسبب ضغط سياسي

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(د ب أ)

استقال رئيس البنك المركزي الأوكراني، ياكيف سمولي، مشيرا إلى تعرضه لـ"ضغط سياسي".

ونشر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي في بيان تقييم سمولي بشأن استقالته.

وترأس سمولي المؤسسة المستقلة منذ آذار/مارس من العام الماضي.

وسيتم اقتراح من يخلفه من جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وسينتخبه البرلمان الأوكراني في كييف.

وأفاد محللون بأن الاستقالة يمكن أن تعرض استقلالية البنك للخطر، ومن ثم تعاونه مع جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد منح الدولة التي تعاني من ضائقة مالية قرضا جديدا بقيمة 1ر2 مليار دولار في مطلع حزيران/يونيو.