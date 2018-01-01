روسيا: 3 كتائب أوكرانية فقدت نصف أفرادها في يوم واحد

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ثلاث كتائب أوكرانية فقدت نصف أفرادها خلال اشتباكات في يوم واحد قرب مدينة ليسيتشانسك في إقليم لوجانسك (انفصالي تعترف به موسكو كجمهورية).



وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك"، أنه تم أيضا تدمير أربع مجموعات من راجمات الصواريخ و39 منصة قيادة أوكرانية.



وتابعت: "تكبد العدو خسائر كبيرة في جميع الاتجاهات، في مناطق بلدتي فيركنيكامينكا وزولوتاريفكا، خسرت 3 كتائب من الهجوم الجبلي العاشر واللواء الثاني 72، أكثر من 50% من أفرادها في يوم واحد فقط من القتال".



إلى جانب ذلك، أعلنت الوزارة أن قواتها أصابت 4 فصائل من قاذفات صواريخ متعددة في مناطق نوفولوغانسكوي وزيلانوي وبيرديتشي وفوزدفيغينكا.



كما أصاب الطيران والقوات الصاروخية 39 موقع قيادة للقوات الأوكرانية، ومستودعين للذخيرة، بالإضافة إلى قوة بشرية ومعدات عسكرية في 302 مقاطعة.