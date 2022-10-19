مقتل 3 رجال شرطة وجندي من القوات شبه النظامية بجنوب غرب باكستان

قال مسئولون اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب جندي من القوات شبه النظامية في هجوم بجنوب غرب باكستان.

وقال بابار يوسف زاي المتحدث باسم رئيس وزراء إقليم بلوشستان في بيان: "الإرهابيون هاجموا نقطة تفتيش بقنبلة يدوية في منطقة زهوب مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد القوات الأمنية".

وقال أختر شاه، أحد رجال الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحادث وقع بعد منتصف الليل، ولم يتضح بعد من الذي وراء الهجوم.

وأكد مسؤولون بالشرطة، أن المهاجمين فتحوا النار على نقطة التفتيش، مما أدى إلى مقتل الأفراد الأربعة، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف مسئولو الشرطة، أن مهاجما قتل في إطلاق النار الذي أعقب الحادث، وأن عملية بحث بدأت عقب الحادث.

وأدان رئيس وزراء إقليم "بلوشستان"، عبد القدوس بيزينجو الهجوم.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد يوم من قيام مهاجمين مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على مركز للشرطة في عاصمة الإقليم كويتا، وأصيب رجل شرطة في الهجوم.

ويتعرض إقليم بلوشستان، الذي يعد أكبر إقليم في باكستان يتاخم أفغانستان وإيران، لهجمات بصورة دورية من جانب المسلحين الإسلاميين والجماعات الطائفية والانفصاليين القوميين.