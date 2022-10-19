تقرير: الأهلي يستعد لدفع 4 مليون يورو لضم تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية خارجية عن احتمالية تعاقد النادي الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال الصيف الجاري.

وأوضحت صحيفة gunebakis التركية أن مستقبل تريزيجيه مع فريق طرابزون سبور يبدو غير واضح، بعد انتقال ميسلاف أروسيتش إلى النادي التركي في الصيف الجاري.

وذكرت: "يواجه تريزيجيه مستقبلًا غير مؤكد بعد صفقة ميسلاف أورسيتش، اللاعب الذي يلعب في نفس مركز الفرعون في الجناح الأيسر، وربما يتم تفسير ذلك بأن اللاعب المصري سيرحل عن الفريق".

وأضافت: "يُزعم أن محمود تريزيجيه التقى مع الأهلي، أحد أندية الدوري المصري، ولا يُعرف ما الذي سيقرره اللاعب المصري، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل عن طرابزون سبور".

وأتم التقرير: "سيدفع الأهلي نحو 4 ملايين يورو من أجل ضم الجناح المهاجم الذي قدم أداءً جيدًا مع طرابزون سبور في الموسم الماضي، وإذا تمت تلك الصفقة سيكون بإمكان النادي التركي التعاقد مع المهاجم الكرواتي برونو بيتكوفيتش".

يُذكر أن تريزيجيه البالغ من العمر 28 عامًا كان قد بدأ مسيرته في النادي الأهلي، ثم خاض عدة تجارب احترافية بالعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها أستون فيلا الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي وقاسم باشا التركي.