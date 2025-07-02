شهدت عدة قرى بمحافظة الدقهلية، اليوم، سقوط أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع وسقوط عدد من الأشجار الكبيرة، نتيجة موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

وأعلن اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، عن سحب تجمعات مياه الأمطار من قرى كوم النور، وميت الفرماوي، وميت أبو خالد، ودنديط. كما تم السيطرة على آثار سقوط عدد من الأشجار في قريتي ميت الفرماوي وكوم النور، حيث تم رفعها من الطرق وإعادة فتح الشوارع أمام الحركة المرورية.

من جانبه، وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والطرق، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار رئيس مدينة ميت غمر إلى استمرار متابعة أعمال سحب وشفط مياه الأمطار من شوارع القرى، في إطار تقليل آثار الأمطار الغزيرة وضمان استمرار حركة المرور، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة، وأن رئاسة المركز في حالة استنفار تام حتى عودة الأمور إلى طبيعتها.