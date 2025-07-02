عشرات الشهداء والجرحي في قصف الاحتلال المكثف على غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على عدة مناطق في قطاع غزة منذ ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، كما أصيب 10 أشخاص بينهم أطفال إثر قصف خياما تؤوي نازحين في منطقة ذاتها، والتي تعد من المناطق التي تلجأ إليها العائلات النازحة باعتبارها "مناطق آمنة"، إلا أنها تعرضت مراراً للقصف خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت الوكالة أن أربعة أشخاص آخرين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال استهدف منزلا في شارع يافا وسط مدينة غزة..

كما استشهد 4 أشخاص بينهم طفلان إثر غارة للاحتلال على منزل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة عشرة أشخاص، إثر استهداف طائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى، كما أصيب عدد من الأشخاص بنيران طائرة درون للاحتلال في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 13 شخصا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وشهد قطاع غزة أمس الثلاثاء، سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العائلات، إذ استشهد نحو 100 شخص بنيران وغارات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 56647 شهيدا والإصابات إلى 134105 مصابين.