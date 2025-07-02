سائقو سيارات الأجرة الألمان يطالبون بفرض قواعد أشد صرامة على منصات تأجير السيارات

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يعتزم سائقو سيارات الأجرة الألمان، اللجوء إلى الشوارع في مدن مختلفة على مستوى البلاد، اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بفرض قواعد أشد صرامة على منصات تأجير السيارات مثل أوبر.

وقال ميشائيل أوبرمان المدير الإداري للرابطة الألمانية لسيارات الأجرة وتأجير السيارات: "إننا نطالب بتساوي الفرص: الحد الأدنى للأسعار للجميع، ليس لنا فقط".

ومن المخطط أن يجري تنظيم احتجاجات في برلين ومدن كبيرة أخرى من بينها فرانكفورت وشتوتجارت وماينتس وكولونيا.

وسيكون هناك موكب لسيارات الأجرة في العاصمة عبر ساحة تيرجارتن، المجاورة لمبنى البرلمان، ومن المتوقع أن تسبب اختناقًا مروريًا في وسط المدينة.

وترى الصناعة، أن منصات تأجير السيارات مثل أوبر وبولت تخوض معها منافسة غير عادلة؛ لأن السلطات لا تنظم أسعارها.