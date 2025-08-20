أمريكا: روبيو يعلن عن عقوبات جديدة ضد قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الإدارة الأمريكية بصدد فرض عقوبات على مزيد من القضاة والمدعين في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال روبيو إنه تم اتخاذ هذه الخطوة "ردا على التهديد المستمر الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية على مواطنين أمريكيين وإسرائيليين".

وأضاف روبيو بأن القضاة الأربعة الذين تم إدراج أسمائهم على لائحة العقوبات شاركوا في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، بدون موافقة أي من البلدين".

وقد تم إدراج كل من كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا جيلو من فرنسا، ونزهة شاميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال على قائمة العقوبات.

واتهم روبيو المحكمة بـ "تسييس الأمور، وإساءة استخدام السلطة، وتجاهل السيادة الوطنية للولايات المتحدة، وارتكاب تجاوزات قضائية بشكل غير مشروع"، واصفا المحكمة بأنها تمثل "تهديدا للأمن القومي حيث يتم استخدامها كأداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل".

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أي ممتلكات لهؤلاء الأفراد الأربعة في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يعد مسموحا للشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين إجراء أي تعاملات تجارية معهم. ولم يرد ذكر لفرض أي حظر على دخولهم الولايات المتحدة.