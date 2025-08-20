 الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لانتخابات مجلس الشعب السوري - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أغسطس 2025 8:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لانتخابات مجلس الشعب السوري

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 7:51 م

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مرسوماً خاصا بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

وتضمن المرسوم المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو (210) أعضاء، ويُنتَخْب الثُلثان من أعضاء مجلس الشّعب وفق أحكام هذا المرسوم. وتتوزع مقاعد المحافظة بحسب التَوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر.

ونص المرسوم أن" تتولّى اللّجنة العُليا الإشراف الكامل على الانتخابات وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها.

وحدد المرسوم أن لا يكون المرشح قد ترشح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011، كما لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م،‏ إلا إذا أثبت انشقاقه، وأن ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، وألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق و ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن انتخابات مجلس الشعب السوري سوف تتم في موعدها بين 15 و20 سبتمبر القادم".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أطلعت الرئيس السوري أحمد الشرع في الـ 27 من يوليو الماضي على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك