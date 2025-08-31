انطلقت مساء اليوم رابع حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بعنوان "هند"، بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب، عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد، حيث حملت الحلقة الأولى أحداثًا متسارعة مليئة بالتشويق والصدمات التي خطفت أنظار الجمهور منذ المشهد الأول.

افتتحت الحلقة بمشهد من طفولة "هند"، حيث تكشف خالتها (حنان سليمان) عن صراع قديم مع والدها الذي يريد استعادتها بعد خمس سنوات من الغياب منذ وفاة والدتها. ثم تنتقل الأحداث إلى الحاضر لتظهر "هند" (ليلى زاهر) وقد كبرت، وتعيش مع ابنة خالتها "آية" (هاجر الشرنوبي) التي تعتبرها شقيقتها.

يبدأ التوتر مبكرًا عندما تفشل "هند" في التواصل مع زوجها يوسف (حازم إيهاب) قبل سفرهما المفترض إلى دبي، إذ يظل هاتفه مغلقًا بينما تستعد عائلتها لتوديعها. محاولاتها للاطمئنان عليه عبر سكرتيرته ومكان عمله تكشف مفاجآت صادمة؛ أبرزها فصله من المستشفى بسبب شكاوى بالتحرش، وإغلاق عيادته، ثم تكتشف أن الشقة التي عاشا فيها إيجار وليست تمليكًا كما أوهمها.

مع تصاعد الأحداث، تنهار "هند" بعدما تعلم أن زوجها اختفى تاركًا حقيبتها لدى حارس العقار، وتزداد مأساتها حين تتسلم من المحكمة ورقة طلاقها المؤرخة قبل عشرة أيام. وفي مشهد مؤثر، تسقط مغشياً عليها وسط صدمة العائلة، بعدما تواجه حقيقة أن حياتها مع "يوسف" كانت قائمة على الخداع.

الحلقة الأولى من "هند" مزجت بين مشاهد الفلاش باك التي كشفت قصة حبها مع يوسف وكيف ساعدته حتى أصبح طبيبًا معروفًا، وبين واقع صادم قلب حياتها رأسًا على عقب، لتفتح الباب أمام حكاية مليئة بالغموض والإثارة والدموع، وتترك الجمهور في حالة ترقب شديد لما سيحدث في الحلقات المقبلة.