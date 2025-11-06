عمر جابر رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر

توج عمر جابر، قائد نادي الزمالك، بجائزة رجل مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وفاز الزمالك على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري للأبطال.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في النهائي يوم الأحد المقبل، بعدما تأهل الأهلي في وقت سابق على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لألقاب السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، يليه الزمالك برصيد أربع ألقاب فقط.

ومن أصل 22 بطولة للسوبر المصري، والتي انطلقت موسم 2001-2002، خاض الأهلي البطولة في 19 نسخة، حقق اللقب 15 مرة وجاء الزمالك في المركز الثاني في 4 مرات.

ويبحث الأهلي عن تعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب للمرة الـ20، والخامسة تواليًا، حيث حقق اللقب في آخر 4 نسخ أمام كلٍ من الزمالك مرتين، بيراميدز ومودرن سبورت.

كما يبحث الأهلي عن إنجاز جديد لم يتحقق من قبل، وهو التتويج باللقب في خمس نسخ متتالية، بعدما كرر الفوز في أربع نسخ في 3 مرات سابقة، من 2005 إلى 2009، ومن من 2010 إلى 2016، وأخيرًا من من 2021 إلى 2024.