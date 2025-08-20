ترامب يطالب عضوة في مجلس الاحتياط الاتحادي بالاستقالة

دعا الرئيس دونالد ترامب، عضوة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ليزا كوك، إلى الاستقالة بعد أن دعا حليفٌ مقرب له إلى التحقيق في قروضها العقارية، مما كثف حملته على المجلس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مدير وكالة التمويل العقاري الاتحادية بيل بولت، حث وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على التحقيق مع كوك بشأن قرضين عقاريين حصلت عليهما، في أحدث خطوةٍ من إدارة ترامب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعينين في الوكالات الاتحادية الأخرى. وقد رشح الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كوك لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي.

وقال ترامب اليوم الأربعاء إن كوك "يجب أن تستقيل الآن"، مستشهدًا بادعاءات بولت، بينما نشر رئيس وكالة التمويل العقاري الاتحادية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات تمنح ترامب "سببًا لإقالتها".

وانخفض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، فيما تحسنت السندات الأمريكية وارتفع سعر الذهب عقب دعوة ترامب لإقالة كوك.

وكتب بولت رسالة إلى بوندي ومسؤول وزارة العدل إد مارتن في 15 أغسطس، يشير فيها إلى احتمال ارتكاب كوك جريمة جنائية. وتزعم الرسالة، التي أوردتها وكالة بلومبرج لأول مرة، أن كوك "زورت وثائق مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، ما قد يمثل احتيالًا في التمويل العقاري بموجب القانون الجنائي".