نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت 55 صحفيا منذ بدئها الإبادة بغزة

• قال في بيان إن سلطات الاحتلال أبقت على 49 منهم رهن الاعتقال، بينهم 22 معتقلا إداريا

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 55 صحفيا منذ بدء الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وذكر النادي (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول، أن "سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهدافها للصحفيين حيث اعتقلت 55 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة، من بينهم 49 صحفيا ما زالوا رهن الاعتقال".

وأفاد بأن الاحتلال يواصل تصعيده في استهداف الصحفيين عبر سياسة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إداريا (دون تهمة) بالسجون الإسرائيلية إلى 22 صحفيا، آخرهم أحمد الخطيب، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.

وأضاف أنّ ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريا يأتي مع التصعيد غير المسبوق تاريخيا في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، والذي بلغ حتى بداية يونيو 3562 معتقلا.

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل أيضا استهداف الصحفيين عبر ما يسميه بالاعتقال على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل هذا الشكل من الاعتقال إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير".

كما بيّن نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التي سُجّلت بحق الصحفيين منذ بدء الإبادة بلغت على الأقل (192) حالة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني بينهم 47 أسيرة وما يزيد على 440 طفلا و3 آلاف و562 معتقلا إداريا، وألفان و214 معتقلا من غزة يصنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين.

ويعاني هؤلاء الأسرى من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.​​​​​​​