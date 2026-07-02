توماس جورجسيان يحتفي بعيد ميلاد محمد أبو الغار الـ86: حضور إنساني راغب في العطاء وأثرى تفكيري وحياتي

احتفى الكاتب توماس جورجسيان، بعيد ميلاد العالم والمفكر المصري البارز الدكتور محمد أبو الغار السادس والثمانين، واصفا إياه بأنه يمثل نموذجا فريدا للشغف المتواصل والحضور الإنساني الملهم.

وكتب جورجسيان عبر حسابه على "فيسبوك": "اليوم 2 يوليو 2026، عيد ميلاد الدكتور محمد أبو الغار الـ86، ربنا يطول في عمره ويديله الصحة والعافية، وهو بصراحة منورنا بأفكاره ومواقفه وتواجده، أينما مصر تناديه".

وتابع جورجسيان: "دكتور أبو الغار العزيز الجميل، بالنسبة لي هو الحضور الإنساني الراغب في العطاء، وفي مشاركة الآخرين ومشاطرتهم أحلامهم.. وهو الشغف المتواصل والتساؤل المتجدد عن الكتب والتاريخ وذاكرة مصر وثقافات الشعوب وفنونها".

واختتم جورجسيان حديثه عن أبو الغار: "الساعات الطوال التي أمضيتها معه مشيا وحوارا ونقاشا، سواء في القاهرة أو واشنطن أو في نيويورك أو يريفان (عاصمة أرمينيا)، أثرت حياتي وأعطت أبعادا جديدة في تفكيري ومشاعري وحياتي.. صداقة جميلة تسعدني وأعتز بها.. مع أستاذ وعالم ومفكر أتعلم منه الكثير.. وأنا أشاركه في جولاته المتعددة للمتاحف والمعارض الفنية والمكتبات.. وأجد نصيبا لي في نقاشاته الثرية".