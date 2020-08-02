تونس تكثف التحاليل في مطار قرطاج بعد تسجيل 16 إصابة بكورونا

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أعلن ديوان الطيران المدني في تونس، إجراء ثلاثة آلاف تحليل مخبري للتقصي عن فيروس كورونا المستجد في مطار قرطاج الدولي، عقب الكشف عن 26 إصابة جديدة في صفوف الموظفين بالديوان والمطار.

وكشفت التحليلات أمس السبت، عن تسجيل 16 إصابة جديدة دفعة واحدة ما دفع الديوان إلى اتخاذ قرار بإجراء تحليلات مكثفة بمعدل 500 تحليل مخبري يومي للتقصي عن الفيروس.

وفتحت تونس حدودها بالكامل منذ 27 يونيو الماضي، بعد إعلانها السيطرة على الفيروس وبدأت باستقبال السياح والمهاجرين العائدين من الخارج غير أن الإصابات عاودت الظهور لدى الوافدين وبصفة أقل لدى المواطنين في الداخل.

وأمس السبت أعلنت وزارة الصحة عن 17 إصابة جديدة، معظمها بين موظفي المطار، من بينهم حالة واحدة فقط وافدة من الخارج.

وقال ديوان الطيران المدني، في بيان، إن الوضع أصبح خطيرا ويتطلب قرارات عاجلة ورفع أقصى درجات الحذر لاحتواء الأزمة.

وقالت الدكتورة نصاف بن علية مديرة مرصد الأمراض المستجدة، إن تونس وضعت خطة لفتح الحدود والتعايش مع الفيروس تعتمد أساسا على التقصي المبكر للحالات وتعزيز إجراءات الوقاية بمناطق العبور وداخل البلاد.

وأضافت أن تونس لم تتجاوز مرحلة الخطر وسط انتشار الفيروس بشكل كبير في أنحاء العالم".