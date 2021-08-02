أنور قرقاش: إبراهيم عيسى أبدع في تجسيد أحداث الأيام الأولى للثورة بروايته «كل الشهور يوليو»

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أبدع إبراهيم عيسى في روايته #كل_الشهور_يوليو في تجسيد احداث الايام الأولى لثورة يوليو ١٩٥٢، حدث مهم في التاريخ العربي الحديث يسرده إبراهيم عيسي بدقة ملتزمة لا تمنع التخيّل والتجسيد للشخصيات التاريخية، رواية شيقة لحدث مفصلي ليطلع عليه جيل جديد من الشباب. pic.twitter.com/OHYmdJABFA
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 4, 2021
أبدع إبراهيم عيسى في روايته #كل_الشهور_يوليو في تجسيد احداث الايام الأولى لثورة يوليو ١٩٥٢، حدث مهم في التاريخ العربي الحديث يسرده إبراهيم عيسي بدقة ملتزمة لا تمنع التخيّل والتجسيد للشخصيات التاريخية، رواية شيقة لحدث مفصلي ليطلع عليه جيل جديد من الشباب. pic.twitter.com/OHYmdJABFA