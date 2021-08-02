أنور قرقاش: إبراهيم عيسى أبدع في تجسيد أحداث الأيام الأولى للثورة بروايته «كل الشهور يوليو»

أشاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، برواية الكاتب الصحفي «كل الشهور يوليو»، لافتًا إلى أن «عيسى» أبدع في تجسيد أحداث الأيام الأولى لثورة يوليو ١٩٥٢.



وقال «قرقاش»، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «ثورة يوليو حدث مهم في التاريخ العربي الحديث يسرده إبراهيم عيسي بدقة ملتزمة لا تمنع التخيّل والتجسيد للشخصيات التاريخية»، مؤكدًا أنها «رواية شيقة لحدث مفصلي ليطلع عليه جيل جديد من الشباب».





أبدع إبراهيم عيسى في روايته #كل_الشهور_يوليو في تجسيد احداث الايام الأولى لثورة يوليو ١٩٥٢، حدث مهم في التاريخ العربي الحديث يسرده إبراهيم عيسي بدقة ملتزمة لا تمنع التخيّل والتجسيد للشخصيات التاريخية، رواية شيقة لحدث مفصلي ليطلع عليه جيل جديد من الشباب. pic.twitter.com/OHYmdJABFA — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 4, 2021



ويُعيد الكاتب إبراهيم عيسى في روايته «كل الشهور يوليو» بناء الحقيقة من بين ركام الأكاذيب وزحام الأسرار، وينقذ التاريخ من العواطف، في رواية الصراع والخداع والحب والكراهية والصدفة والغباء والولاء والخيانة والخبل والأمل، وخطة الفشل التي حققت نجاحًا ساحقًا.



وتعد «كل الشهور يوليو» الرواية الثامنة للكاتب إبراهيم عيسى، وذلك بعد رواياته الشهيرة: دم الحسين، ودم على نهد، ومقتل الرجل الكبير، وأشباح وطنية، ومولانا، ورحلة الدم وحروب الرحماء ضمن سلسلة بعنوان «القتلة الأوائل»، إضافة إلى مجموعته القصصية «ألبوم صور قديمة»، وسيناريو فيلمي «مولانا» و«الضيف».



وتعتمد الرواية كما أوضح «عيسى» في مقدمة كتابه على شخصيات حقيقية، فضلًا عن أن جميع أحداثها تستند إلى عشرات المراجع والمصادر من: مذكرات ويوميات ووثائق ودراسات وشهادات مسجلة وسجلات رسمية وكتب ودوريات.