تراجع أسعار النفط العالمية مع تباطؤ الاقتصاد الصيني

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين ، في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الطلب على الطاقة بعد تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي لفترة قصيرة إلى أقل من 93 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 3ر6% عن مستوى إغلاق يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

يأتي ذلك في حين أشارت بيانات اقتصادية نشرت اليوم إلى تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في الصين. كما تباطأ نشاط قطاعات التصنيع في كوريا الجنوبية واليابان وأكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الشهور الأخيرة بسبب المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي مما يهدد بتراجع الطلب على المواد الخام وفي مقدمتها النفط. كما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك للربع الثاني على التوالي وهو ما يعني من الناحية الفنية دخول أكبر اقتصاد في العالم دائرة الركود، في حين قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في الأسبوع الماضي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس.

وخلال تعاملات اليوم تراجع سعر الخام الأمريكي بمقدار 12ر6 دولار إلى 50ر92 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل في تعاملات الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت نيويورك. وفي لندن تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 41ر10 دولار إلى 60ر99 دولار للبرميل تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل.