الرئيس اللبناني يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد



تسلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد معتمدين في لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.



ووفقا للبيان فقد تسلم عون أوراق اعتماد سفراء الأوروجواي كارلو جيتو، وكازاخستان راسول جومالي، والمملكة المتحدة هاميش كول، وإيران مجتبى أماني همداني، وتركمانستان حمد جلدي ايازوف.



وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في الرئاسة اللبنانية الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير علي.