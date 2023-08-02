محادثات إضافية بين سول وطوكيو حول خطة تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

تعقد كوريا الجنوبية واليابان، محادثات إضافية لمناقشة طلبات سول بشأن خطة طوكيو لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة.

وقال بارك كو-يون، النائب الأول لرئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية في كوريا الجنوبية، إن مشاورات إضافية على مستوى العمل ستجرى مع اليابان قريبا حول خطة تصريف مياه محطة "فوكوشيما"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وعقد الجانبان الجولة الأولى من المحادثات في اليابان، أمس الثلاثاء؛ لمناقشة إجراءات المتابعة بعد أن طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، ضم خبراء كوريين جنوبيين لمراقبة تصريف مياه "فوكوشيما".

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، طالب يون أيضا بوقف التصريف فورا إذا تجاوز تركيز المواد المشعة في المياه المستويات القياسية، وأن تقوم اليابان بإبلاغ كوريا الجنوبية على الفور.

وكانت اليابان، قد حصلت في وقت سابق على موافقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، على خطتها لصرف المياه في المحيط بعد معالجتها من الإشعاع من محطة "فوكوشيما" النووية، على الرغم من اعتراض العديد من الدول في المنطقة.

يذكر أن الساحل الشرقي لليابان تعرض في 11 من مارس 2011 لزلزال عنيف، بلغت قوته 8.9 درجة على مقياس ريختر، ونجمت عنه موجات مد عاتية "تسونامي" في المحيط الهادئ، ما تسبب في تدمير للبنية التحتية وفي المحطات النفطية، والمحطات النووية، التي من بينها محطة "فوكوشيما"، حيث أدى إلى تسرب نووي وصف بأنه الأسوأ منذ كارثة انفجار مفاعل "تشيرنوبيل" عام 1986، وبعدها توقفت المحطة عن العمل.